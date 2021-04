Inter, Conte: “A Bologna vittoria importante ma deve essere suggellata dal recupero di mercoledì” (Di sabato 3 aprile 2021) Un successo più importante che bello quello dell'Inter a Bologna. Un gol di Lukaku è stato decisivo per l'undici di mister Antonio Conte, che consente alla capolista di allungare sul Milan e vedere più da vicino lo scudetto. Questa l'analisi del tecnico Interista ai microfoni di Sky al termine del match: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati bravi a mettere la giusta attenzione e il giusto spirito. Non era semplice e scontato dopo la sosta. Questa è una vittoria importante ma deve essere suggellata dal recupero di mercoledì, lo Scudetto va conquistato sul campo e deve esserci una matematica ad assegnarti il titolo. Ci sono dieci partite da giocare e sappiamo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Un successo piùche bello quello dell'. Un gol di Lukaku è stato decisivo per l'undici di mister Antonio, che consente alla capolista di allungare sul Milan e vedere più da vicino lo scudetto. Questa l'analisi del tecnicoista ai microfoni di Sky al termine del match: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati bravi a mettere la giusta attenzione e il giusto spirito. Non era semplice e scontato dopo la sosta. Questa è unamadaldi, lo Scudetto va conquistato sul campo eesserci una matematica ad assegnarti il titolo. Ci sono dieci partite da giocare e sappiamo ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Di nuovo in campo: ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #BolognaInter! ????… - pisto_gol : Nelle ultime 15giornate l’Inter ha raccolto 38 punti in 14 partite,l’Atalanta 36, Napoli e Juventus 32, Lazio 31. C… - Inter : LIVE! Segui la conferenza di Antonio Conte in vista di #BolognaInter - infoitinterno : Inter, Conte: 'Scudetto? Ora è inevitabile vederlo più vicino. Manca la matematica' - infoitinterno : Bologna-Inter, le parole di Conte: 'Grande passo in avanti' -