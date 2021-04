Insigne dona 250 uova di Pasqua ai bambini del Santobono VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 aprile 2021) «Ciaocome va? Tutto bene? Vi ho mandato un piccolo pensiero pere poi appena sarà possibile verrò a trovarvi di persona. Faccio tantissimi auguri a voi e alle vostre famiglie e vi mando un abbraccio grande» Questo il messaggio registrato dal capitano del Napoli Lorenzoper iricoverati all’ospedalea cui Lorenzo ha inviato 250di. Un grande gesto di generosità per l’attaccante azzurro che già l’anno scorso aveva provveduto ad un sostanzioso bonifico per il Cotugno. Sarà unaspeciale per iricoverati presso l’ospedale pediatricodi Napoli, grazie alla bella sorpresa del capitano che, come promesso, andrà a trovare i...