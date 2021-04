Inchiesta ' Trincea' | l' infermiere | ' Ero fuori sede per consegnare dispositivi anti Covid agli ospedali'

(Di sabato 3 aprile 2021) Sono stati ascoltati ieri mattina i due infermieri di Terracina dipendenti dell' Ares 118 sospesi nei giorni scorsi dal servizio per 10 mesi per avere attestato falsamente la loro presenza al lavoro ...

Marco Pannozzo e Mario Parisella, coinvolti nell'denominata '' condotta dal Nas dei carabinieri e accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato , sono comparsi davanti al giudice ...