In Italia 3,4 milioni di persone sono vaccinate. Le somministrazioni sono arrivate a quota 11 milioni: l’85,6% delle dosi ricevute (Di sabato 3 aprile 2021) Dall’inizio della campagna vaccinale sono 10.949.510 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, mentre il numero di persone che ha ricevuto ambedue le dosi si attesta a quota 3.417.353. Stando ai dati riportati sul portale del ministero della Salute che tiene traccia dell’andamento della campagna di vaccinazione in Italia, risultano essere state somministrate 6.505.211 dosi alla popolazione femminile e 4.444.299 alla popolazione maschile. La distribuzione delle vaccinazioni secondo fasce d’età Le persone di età compresa tra gli 80 e 89 anni appartengono alla fascia di popolazione più vaccinata, con 3.397.153 dosi somministrate. Seguono i cinquantenni con 1.706.366 ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) Dall’inizio della campagna vaccinale10.949.510 ledi vaccino anti-Covid somministrate in, mentre il numero diche ha ricevuto ambedue lesi attesta a3.417.353. Stando ai dati riportati sul portale del ministero della Salute che tiene traccia dell’andamento della campagna di vaccinazione in, risultano essere state somministrate 6.505.211alla popolazione femminile e 4.444.299 alla popolazione maschile. La distribuzionevaccinazioni secondo fasce d’età Ledi età compresa tra gli 80 e 89 anni appartengono alla fascia di popolazione più vaccinata, con 3.397.153somministrate. Seguono i cinquantenni con 1.706.366 ...

