In Gran Bretagna solo sette morti per trombosi su 18 milioni di vaccinati con AstraZeneca (Di sabato 3 aprile 2021) I dati raccolti in Gran Bretagna eliminano ogni possibile dubbio sull'effettiva efficacia del vaccino AstraZeneca. Sono sette casi di persone morte per trombosi dopo che più di 18 milioni di ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) I dati raccolti ineliminano ogni possibile dubbio sull'effettiva efficacia del vaccino. Sonocasi di persone morte perdopo che più di 18di ...

Advertising

SalvatoreMerlo : L’Italia ha vaccinato il 5,03 per cento della popolazione, proprio come la Gran Bretagna (5,51 per cento). Ma noi… - repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - iReDiViVo_ : 'Londra a caccia di capitali islamici, il Tesoro lancia un secondo Sukuk. La Gran Bretagna si rafforza sui mercati… - sconticchio : RT @IzzoEdo: Oggi la Gran Bretagna riporta 10 morti per #Covid_19. Il solo Lazio invece 27 decessi. Ma la colpa è dei cittadini che non si… -