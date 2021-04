In giro dopo le 22 o sorpresi nei parchi chiusi al pubblico per le misure anti - Covid | 13 multe

Advertising

borghi_claudio : @AntonioFadda20 Boh, evidentemente tutti gli ultraottantenni che si sono vaccinati sinora l'hanno fatto per spirito… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @borghi_claudio: @AntonioFadda20 Boh, evidentemente tutti gli ultraottantenni che si sono vaccinati sinora l'hanno fatto per spirito san… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @borghi_claudio: @AntonioFadda20 Perchè dopo il giro delle prenotazioni e delle RSA rimangono quelli che non vogliono farsi vaccinare (e… - LuigiBevilacq17 : RT @JohannesBuckler: Con un paio di scarpe regalate dalla squadra sudanese. Ultima con il tempo di 32''16, record personale, dieci secondi… - withyunsik : dopo mi faccio un giro sul profilo degli sf9 -

Ultime Notizie dalla rete : giro dopo

TriestePrima

...nel draghismo o pensare che esso si tramuterà inerzialmente in un bagno di popolo al prossimo... che non hanno ascoltato la sofferenza sociale emersala crisi economica del 2007, che hanno ...come Tony Stark,3 stand - alone e 4 film corali degli Avengers. Nonostante lo stesso attore ... Il video è stato inizialmente postato su Tik Tok e Twitter , ma ha fatto velocemente ildella ...Alla fine, dopo un batti e ribatti, l'Inter si salva. 33' - Lampo di Cuellar! L'11 della Spal si guadagna lo spazio per tirare dall'interno dell'area di rigore e spara sull'esterno della rete. 32' - ...Il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha prosciolto gli imputati, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico.