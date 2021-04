In Gb 7 morti per trombosi su 18 mln somministrazioni. L'Olanda sorpresa ferma ancora AstraZeneca (Di sabato 3 aprile 2021) AstraZeneca sospeso temporaneamente e per tutte le fasce di età in Olanda per non sprecare dosi dopo la decisione di bloccare l'uso del vaccino anglo svedese in chi ha meno di 60 anni Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 aprile 2021)sospeso temporaneamente e per tutte le fasce di età inper non sprecare dosi dopo la decisione di bloccare l'uso del vaccino anglo svedese in chi ha meno di 60 anni

Ultime Notizie dalla rete : morti per L'iniziativa. Psichiatria Democratica: Fermiamo il massacro di civili in Myanmar Il massacro in Myanmar non si ferma: 550 morti, migliaia di persone ferite, o arrestate, o ... la segregazione dei pazienti con problemi psichiatrici " si è incaricata di lanciare una petizione per ...

Sileri: 'A maggio molte Regioni in zona gialla e qualcuna bianca. Numeri migliorano' ... ovvero un numero di morti vicino a zero'. Sileri: 'AstraZeneca sicuro, numero trombosi estremamente basso' 'I vaccini sono sicuri. Per quanto riguarda AstraZeneca - dice ancora Sileri - si parla di ...

Vaccini, Gb: 7 morti per trombosi su 18 mln dosi AstraZeneca Agenzia ANSA Gb: 10 morti in 24 ore, mai così pochi da settembre 2020 ROMA, 03 APR - Cala ai minimi da sette mesi il numero dei decessi per covid nel Regno Unito: nelle ultime 24 ore si registrano 10 morti, il numero più basso di vittime dal 14 settembre del 2020. I ...

Gran Bretagna: 10 morti in 24 ore, mai così pochi da settembre 2020 (ANSA) - ROMA, 03 APR - Cala ai minimi da sette mesi il numero dei decessi per covid nel Regno Unito: nelle ultime 24 ore si registrano 10 morti, il numero più basso di vittime dal 14 settembre del ...

