Ilary Blasi | «Sto pensando ad un altro figlio La serie tv? Spalletti è l’antagonista fondamentale»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 aprile 2021)si racconta su Repubblica alla vigilia del suo quarantesimo compleanno, mentre è appena tornata sugli schermi tv per condurre l'”Isola dei famosi”. La show girl, moglie di Francesco Totti, non soffre l’età, anzi confessa di pensare ad un«è talmente bello il profumo dei bambini piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, i figli grandi, Chanel e Cristian, non ci filano più, hanno i loro amici. Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare unvuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande». Essere moglie di Francesco Totti non è sempre stato facile per lei ...