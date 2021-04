Ilary Blasi | “Altri figli? 50-50 Io e Totti fortunati ad incontrarci La serie su

Advertising

romanewseu : Ilary Blasi: “L’addio di #Totti? Ero la più lucida e gli sono stata vicina. La serie racconta bene la storia”… - forzaroma : Ilary Blasi: 'L'addio di #Totti? In quel periodo ero la più lucida, gli sono stata vicino' #ASRoma - lucesocialclub : I personaggi interpretati da #GretaScarano in questi anni sono tanti, tantissimi, diversi tra loro e alcuni proveni… - JStatska : RT @HuffPostItalia: Ilary Blasi: 'Sono ironica, a volte cinica, posso essere una mer...' - HuffPostItalia : Ilary Blasi: 'Sono ironica, a volte cinica, posso essere una mer...' -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

'Io sono spettatrice prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una merda, certe cose delle squadre Burinos - Rafinados mi fanno ridere'. Cosìparla in un'intervista a Repubblica dell'edizione dell'Isola dei Famosi che conduce su Canale 5. 'Sull'isola alla fine sono tutti un po' burinos e un po' rafinados. Ma nella vita la ...Spread the love Dalla sua uscita dalla'Isola dei Famosi Akash Kumar non risparmia critiche a nessuno. Dopo essersi scagliato contro, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ora è il turno di Andrea Zelletta. Ecco cosa ha detto. Continuano le frecciatine social di Akash Kumar. Dopo la sua brevissima permanenza all'Isola dei ...Le parole della showgirl: "La serie? Molta gente voleva i sosia: in realtà è una storia che rappresenta un periodo, devi trovare il sapore. E c’era" ...Il Divino Otelma sbotta ed a distanza di anni dalla sua partecipazione all'Isola dei Famosi ha deciso di denunciare il programma. Cosa è successo?