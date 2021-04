Il Tribeca Film Festival in presenza per il 20 ° anniversario (Di sabato 3 aprile 2021) Il Tribeca Film Festival torna a ospitare eventi di persona nel 2021. Il Festival ha annunciato lunedì che l’evento di 12 giorni sarà una grande celebrazione all’aperto di Film e media. Dove si terrà Il Tribeca Film Festival? Con un numero record di dosi di vaccino COVID-19 somministrate ogni giorno negli Stati Uniti, il 20 ° anniversario del Festival si espanderà per includere luoghi come Brookfield Place New York, Pier 57 Rooftop, The Battery, Hudson Yards e The MetroTech Commons a Brooklyn. Sembra giusto “Il Tribeca Film Festival è nato dalla nostra missione di riunire le persone all’indomani dell’11 settembre. Lo stiamo ancora facendo. E mentre New York ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Iltorna a ospitare eventi di persona nel 2021. Ilha annunciato lunedì che l’evento di 12 giorni sarà una grande celebrazione all’aperto die media. Dove si terrà Il? Con un numero record di dosi di vaccino COVID-19 somministrate ogni giorno negli Stati Uniti, il 20 °delsi espanderà per includere luoghi come Brookfield Place New York, Pier 57 Rooftop, The Battery, Hudson Yards e The MetroTech Commons a Brooklyn. Sembra giusto “Ilè nato dalla nostra missione di riunire le persone all’indomani dell’11 settembre. Lo stiamo ancora facendo. E mentre New York ...

Tribeca torna in presenza e festeggia il 20/o anno Il Tribeca Film Festival torna in presenza per l'edizione 2021. Lo hanno annunciato i fondatori Robert De Niro e Jane Rosenthal. La rassegna slitta tuttavia dalle date tradizionali in aprile a giugno e ...

