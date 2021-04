Il Segreto, anticipazioni 4 aprile: una richiesta sconvolgente (Di sabato 3 aprile 2021) Una richiesta sconvolgente metterà in allarme Francisca a Il Segreto. Le anticipazioni relative alla puntata in onda domani 4 aprile, rivelano che Raimundo stanco della sua condizione, chiederà alla consorte di ucciderlo ed ovviamente la donna ne resterà sconvolta così come Emilia, Matias e Marcela. Nel frattempo, Manuela farà una confessione molto importante ad Encarnación. Intanto, alla Villa il clima è sempre più teso con Marta e Ramon che non fanno altro che litigare e Adolfo e Ramon rischieranno continuamente di attaccarsi. Infine, Pablo e Carolina decideranno di sposarsi di nascosto mentre Tomas dirà ad Adolfo di sapere tutta la verità su Jean Pierre. Il Segreto, spoiler 4 aprile: Manuela confessa ad Encarnación di sapere chi ha cercato di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 aprile 2021) Unametterà in allarme Francisca a Il. Lerelative alla puntata in onda domani 4, rivelano che Raimundo stanco della sua condizione, chiederà alla consorte di ucciderlo ed ovviamente la donna ne resterà sconvolta così come Emilia, Matias e Marcela. Nel frattempo, Manuela farà una confessione molto importante ad Encarnación. Intanto, alla Villa il clima è sempre più teso con Marta e Ramon che non fanno altro che litigare e Adolfo e Ramon rischieranno continuamente di attaccarsi. Infine, Pablo e Carolina decideranno di sposarsi di nascosto mentre Tomas dirà ad Adolfo di sapere tutta la verità su Jean Pierre. Il, spoiler 4: Manuela confessa ad Encarnación di sapere chi ha cercato di ...

