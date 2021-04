Il “sanguinario” Divino Otelma contro L’isola dei Famosi | partono le denuncie | Il motivo è sconvolgente

(Di sabato 3 aprile 2021) Dopo aver partecipato alla nona edizione del programma, ildecide di querelare la produzione per unscioccante. Dopo aver preso parte nel 2019 alla nona edizione del reality showdei, ilora sembra furioso ed in vena di querele. Al tempo Marco Amleto Belelli di nascita genovese,non ha gradito in particolare un evento che lo ha portato a prendere questa decisione in merito. Infatti durante il programma ricordiamo che fu spinto da Francesca Cipriani, ferendosi gravemente dovendo mettere ben nove punti di sutura e dovette lasciare il programma. Ma questo non è stato in realtà il fattore scatenante che ha portato poialla querela. La battuta che non è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sanguinario Divino

kronic

...essere la dimora senza peccato per custodire in grembo in modo degno e perfetto il Figlio... Il comune rinnovava ancora ogni anno il solenne Voto, pronunciato per la prima volta nel ......essere la dimora senza peccato per custodire in grembo in modo degno e perfetto il Figlio... Il comune rinnovava ancora ogni anno il solenne Voto, pronunciato per la prima volta nel ...