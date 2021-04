Il «ritorno» della regina Elisabetta e le altre storie della settimana (Di sabato 3 aprile 2021) È arrivato il primo weekend di aprile, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più amate della settimana appena trascorsa: cosa sarà accaduto nelle vite delle star? Dalle prime foto di famiglia di Julian di Svezia insieme ai fratelli maggiori, a George, Charlotte e Louis di Cambridge, che già sanno andare a cavallo, come da tradizione di famiglia, fino al compleanno di Lady Gaga: tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 aprile 2021) È arrivato il primo weekend di aprile, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più amate della settimana appena trascorsa: cosa sarà accaduto nelle vite delle star? Dalle prime foto di famiglia di Julian di Svezia insieme ai fratelli maggiori, a George, Charlotte e Louis di Cambridge, che già sanno andare a cavallo, come da tradizione di famiglia, fino al compleanno di Lady Gaga: tutto quello che, forse, avete perso.

Ultime Notizie dalla rete : ritorno della "Io e Giovanni Paolo II, che gioia la causa per la sua santità" La Bussola intervista monsignor Sawomir Oder, di ritorno in Polonia dopo 36 anni a Roma e noto postulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo II, di cui ieri cadeva il 16° anniversario ...

Ue: nasce il nuovo blocco cristiano, ma non Popolare Piuttosto un ritorno a quei valori di persona, dignità umana, famiglia, tradizioni nazionali, ...Ci sono forze che eliminano dal patrimonio comune europeo il rispetto della famiglia e della dignità ...

Clubhouse: il ritorno della voce nella società immagine sociologicamente.it

Val dei Gamberi: dopo un secolo nel torrente della leggenda ritornano i crostacei A segnalare la scoperta gli operai della ditta che sta eseguendo i lavori idraulico-forestali in corso. In particolare il caposquadra Mario Ganz. Dopodiché la voce si è sparsa veloce nei locali ...

