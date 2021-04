Il ristoratore veronese Alessandro Bazzoni | Ecco come sono finito nella blacklist di Trump scambiato per un trafficante di petrolio

Advertising

repubblica : Il ristoratore veronese Alessandro Bazzoni: 'Ecco come sono finito nella blacklist di Trump scambiato per un traffi… - non_esset : .... COMPLIMENTONI...... - larenait : Incubo finito per un veronese a causa di un errore - ora riconosciuto - dell'amministrazione americana -

Ultime Notizie dalla rete : ristoratore veronese

L'Arena

Altro che sconfinamento del fido, conto in rosso o assegno in protesto: quando la filiale... E infatti non c'era proprio niente da ridere', racconta il. E' stato con il fiato ...... conto in rosso o assegno in protesto: quando la filialedella Banca Popolare dell'Emilia ... E infatti non c'era proprio niente da ridere", racconta il. E' stato con il fiato ...Altro che sconfinamento del fido, conto in rosso o assegno in protesto: quando la filiale veronese della Banca Popolare dell ... 45 anni, titolare del ristorante Dolce Gusto di Verona, padre di due ...Sfondo, un locale del Liston. Striscione: «Fateci riaprire». Persone, quasi un migliaio. In due ore, chi si fermava in Piazza Bra s’è potuto fare un’idea del collasso economico che vive buona parte de ...