Il principe Harry telefona alla Casa reale: la risposta non è delle migliori (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo le dichiarazioni bollenti di Harry e sua moglie Meghan contro la famiglia reale qualcosa inizia a smuoversi. Il duca del Galles esule in California tenta un riavvicinamento Royal FamilyDa poche ore è rientrato al castello di Windos anche il principe Filippo, reduce da una brutta infezione, non si fa in tempo a commentare il suo ritorno dall’ amata Regina Elisabetta che si riparla ancora dell’ultima intervista dei coniugi di Sussex. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal Family (@royal family history) Harry e Meghan, il cui padre è bianco e la madre è nera, ora vivono in California dopo essersi allontanati dai doveri reali. La monarchia britannica è stata scossa dalle accuse della coppia che un reale di cui non hanno ... Leggi su kronic (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo le dichiarazioni bollenti die sua moglie Meghan contro la famigliaqualcosa inizia a smuoversi. Il duca del Galles esule in California tenta un riavvicinamento Royal FamilyDa poche ore è rientrato al castello di Windos anche ilFilippo, reduce da una brutta infezione, non si fa in tempo a commentare il suo ritorno dall’ amata Regina Elisabetta che si riparla ancora dell’ultima intervista dei coniugi di Sussex. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal Family (@royal family history)e Meghan, il cui padre è bianco e la madre è nera, ora vivono in California dopo essersi allontanati dai doveri reali. La monarchia britannica è stata scossa dalle accuse della coppia che undi cui non hanno ...

