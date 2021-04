Il Pensiero di Madre Teresa per oggi 3 Aprile 2021 – Video (Di sabato 3 aprile 2021) “Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi ascoltiamo e riflettiamo su uno dei pensieri che ci ha lasciato Santa Teresa di Calcutta. “Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 3 aprile 2021) “Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?ascoltiamo e riflettiamo su uno dei pensieri che ci ha lasciato Santadi Calcutta. “Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni L'articolo proviene da La Luce di Maria.

