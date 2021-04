Il MoVimento fa transizione ecologica da sempre | con il primo decreto clima d’Italia

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 3 aprile 2021) Il, fortemente voluto dall’allora ministro dell’Ambiente Sergio Costa e dal5 Stelle, è la prima legge italiana totalmente dedicata all’ambiente. Il provvedimento ha stanziato oltre 400 milioni per contrastare gli sconvolgimentitici e l’inquinamento dell’aria. Ecco a cosa servono questi fondi: – rottamazione di auto e motocicli più inquinanti e bonus mobilità – realizzazione, prolungamento, ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali – scuolabus green – una campagna di informazione verde nelle scuole – 30 milioni alle città metropolitane per la forestazione urbana – garantire la trasparenza dei dati ambientali – “green corner”, spazi per prodotti sfusi e alla spina nei negozi – macchinette “mangia plastica” – istituzione dei Caschi verdi per la protezione dell’ambiente a ...