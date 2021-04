Il momento d'oro del tennis azzurro, mai prima d'ora 9 italiani nella top 100 Atp (Di sabato 3 aprile 2021) Un affollamento così significativo di tennisti italiani nella top 100 Atp non si era mai verificato. Sono 9 gli azzurri attualmente in classifica nei primi 100 campioni del mondo. È un risultato che premia un intero movimento che negli ultimi anni ha dato un’accelerata improvvisa verso il futuro. Il record precedente - con 8 italiani nella top100 - era stato registrato nell’ottobre del 2019. Questo è un ulteriore balzo in avanti, la certificazione di un eccellente lavoro fatto in profondità e che adesso sta dando i suoi frutti. I nomi del Rinascimento del tennis italiano, dunque. Matteo Berrettini (10), Fabio Fognini (17), Jannik Sinner (31), Lorenzo Sonego (34), Stefano Travaglia (70), Salvatore Caruso (85), Marco Cecchinato (90), Lorenzo Musetti (94) e Andreas Seppi (97). Una ... Leggi su gqitalia (Di sabato 3 aprile 2021) Un affollamento così significativo dititop 100 Atp non si era mai verificato. Sono 9 gli azzurri attualmente in classifica nei primi 100 campioni del mondo. È un risultato che premia un intero movimento che negli ultimi anni ha dato un’accelerata improvvisa verso il futuro. Il record precedente - con 8top100 - era stato registrato nell’ottobre del 2019. Questo è un ulteriore balzo in avanti, la certificazione di un eccellente lavoro fatto in profondità e che adesso sta dando i suoi frutti. I nomi del Rinascimento delitaliano, dunque. Matteo Berrettini (10), Fabio Fognini (17), Jannik Sinner (31), Lorenzo Sonego (34), Stefano Travaglia (70), Salvatore Caruso (85), Marco Cecchinato (90), Lorenzo Musetti (94) e Andreas Seppi (97). Una ...

