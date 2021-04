Il ministro Guerini al nuovo centro vaccini della Difesa a Varese

Advertising

Ildella Difesa, Lorenzo, accompagnato dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dal Sindaco di Varese, Davide Galimberti ha inaugurato il nuovo centro vaccini di Varese, ...... Attilio Fontana , e ildella Difesa, Lorenzo. Leggi Anche Vaccino Covid, Moratti: 'Dal 7 all'11 aprile, gli over 80 che non sono stati chiamati possono presentarsi nel centro ...VARESE, 3 aprile 2021- di GIANNI BERALDO-Venti linee vaccinali e 2500 vaccinazioni al giorno, questo alcuni numeri del centro vaccinale installato dall’Esercito circa un mese fa ...Sul posto, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il governatore Attilio Fontana, il sindaco della città Davide Galimberti, il presidente della Provincia Emanuele Antonelli e, in rappresentanza ...