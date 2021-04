Il Milan, frena e si allontana dallo scudetto. Vittorie Champions per Lazio, Atalanta e Napoli (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - Pasqua amara per il Milan, solo pari contro una Samp in dieci per gran parte della ripresa, e per la Roma che frena ancora, con il Sassuolo che la riprende a pochi minuti dalla fine. Passi in avanti importanti in chiave Champions per Atalanta, Napoli e Lazio. Ecco il quadro della 29ma giornata di Serie A. Milan-Sampdoria 1-1 frena ancora il Milan, bloccato sull'1-1 da un'ottima Sampdoria rimasta per mezz'ora in 10, e si allontana (forse definitivamente) dalla vetta. Vantaggio della Sampdoria al 57esimo con il gol di Quagliarella (che raggiunge quota 174 gol in Serie A). Due minuti dopo espulso il portoghese Silva, la Samp resta in 10. Il pareggio del Milan arriva all'88esimo con il norvegese ... Leggi su agi (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - Pasqua amara per il, solo pari contro una Samp in dieci per gran parte della ripresa, e per la Roma cheancora, con il Sassuolo che la riprende a pochi minuti dalla fine. Passi in avanti importanti in chiaveper. Ecco il quadro della 29ma giornata di Serie A.-Sampdoria 1-1ancora il, bloccato sull'1-1 da un'ottima Sampdoria rimasta per mezz'ora in 10, e si(forse definitivamente) dalla vetta. Vantaggio della Sampdoria al 57esimo con il gol di Quagliarella (che raggiunge quota 174 gol in Serie A). Due minuti dopo espulso il portoghese Silva, la Samp resta in 10. Il pareggio delarriva all'88esimo con il norvegese ...

