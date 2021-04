Il mercato dei mutui “green” prende piede in Italia: chi li richiede e come funzionano (Di sabato 3 aprile 2021) Il mercato dei mutui “green” sta iniziando a prendere forma anche in Italia: nel corso degli ultimi nove mesi quasi 3 richiedenti su 100 hanno presentato domanda per ottenere un finanziamento “verde” per l’acquisto della casa. Secondo l’analisi di Facile.it e mutui.it realizzata su un campione di oltre 75.000 mila richieste di finanziamento raccolte dai due portali tra maggio 2020 e febbraio 2021 la percentuale può sembrare bassa, ma è bene considerare che i mutui green sono prodotti principalmente destinati all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica (classi energetiche A o B) e, stando alle ultime stime ufficiali (Fonte: ENEA, 2019), in Italia solo il 10% delle unità abitative rientra in questa ... Leggi su quifinanza (Di sabato 3 aprile 2021) Ildei” sta iniziando are forma anche in: nel corso degli ultimi nove mesi quasi 3nti su 100 hanno presentato domanda per ottenere un finanziamento “verde” per l’acquisto della casa. Secondo l’analisi di Facile.it e.it realizzata su un campione di oltre 75.000 mila richieste di finanziamento raccolte dai due portali tra maggio 2020 e febbraio 2021 la percentuale può sembrare bassa, ma è bene considerare che isono prodotti principalmente destinati all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica (classi energetiche A o B) e, stando alle ultime stime ufficiali (Fonte: ENEA, 2019), insolo il 10% delle unità abitative rientra in questa ...

