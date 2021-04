Il mancato coraggio di “Matrimonio a prima vista” sull’omosessualità | VIDEO (Di sabato 3 aprile 2021) C’è una trasmissione di successo, giunta alla sua quinta edizione, che non riesce a parlare e celebrare liberamente l’amore omosessuale. Parliamo di Matrimonio a prima vista Italia: un esperimento sociale che si snoda attorno all’imponderabile concetto di nozze (civili) celebrate tra due persone che si conoscono solamente nel giorno delle nozze. Due persone che, per quel che riguarda la versione italiana del programma, sono necessariamente “uomo e donna”. Insomma, l’amore omosessuale viene accantonato per motivazioni che sembrano essere paradossali. LEGGI ANCHE > Anche da Costanzo, Meloni ripete la bufala dei bambini costretti a scambiarsi i vestiti dal ddl Zan Un programma che esiste in Italia dal 2016 (il format è danese e da oltre dieci anni viene trasmesso in molti altri Paesi del Mondo), ma che si è sempre e solo incentrato sui ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 aprile 2021) C’è una trasmissione di successo, giunta alla sua quinta edizione, che non riesce a parlare e celebrare liberamente l’amore omosessuale. Parliamo diItalia: un esperimento sociale che si snoda attorno all’imponderabile concetto di nozze (civili) celebrate tra due persone che si conoscono solamente nel giorno delle nozze. Due persone che, per quel che riguarda la versione italiana del programma, sono necessariamente “uomo e donna”. Insomma, l’amore omosessuale viene accantonato per motivazioni che sembrano essere paradossali. LEGGI ANCHE > Anche da Costanzo, Meloni ripete la bufala dei bambini costretti a scambiarsi i vestiti dal ddl Zan Un programma che esiste in Italia dal 2016 (il format è danese e da oltre dieci anni viene trasmesso in molti altri Paesi del Mondo), ma che si è sempre e solo incentrato sui ...

CircusRedTicket : RT @andrealerario: Ci sono sentimenti deboli, ma per nulla modesti, il cui solo destino è consumarsi in silenzio. Sanno vivere a lungo, san… - GigliutoR : @forti_chico ?????? Certo che il coraggio non gli è mai mancato.... - rosa_quinto : RT @domenicacuziol: @fdragoni Praticamente gli è mancato solo il coraggio di affermare NON È UN VACCINO MA UN TSO - luisamattina1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Che peccato ,poteva trattarsi veramente di una rinascita , cosa è mancato ?il corag… - domenicacuziol : @fdragoni Praticamente gli è mancato solo il coraggio di affermare NON È UN VACCINO MA UN TSO -