Il leader del campionato Masia conquista la pole a Doha (Di sabato 3 aprile 2021) Il vincitore del GP del Qatar Jaume Masia conquista la pole per il Gran Premio Tissot di Doha, battendo Sergio Garcia (GASGAS Gaviota Aspar) in partenza dalla corsia box di meno di un decimo. Masia ha stabilito un 2: 05.913, l’unico tempo sul giro inferiore a 2:06 in Q2, dato che Jeremy Alcoba (Indonesian Racing Gresini Moto3) eguaglia il suo miglior risultato in qualifica in P3, che diventa P2 con la penalità di Garcia. Masia conquista la pole: come ha fatto? La Q1 ha visto alcuni grandi battitori che miravano a passare alla Q2, ed è stato Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) a chiudere la sessione con un 2: 06.925, un decimo più veloce di Dennis Foggia e Xavier di Leopard Racing Artigas. Jason Dupasquier (CarXpert PrüstelGP) ha fatto il lavoro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Il vincitore del GP del Qatar Jaumelaper il Gran Premio Tissot di, battendo Sergio Garcia (GASGAS Gaviota Aspar) in partenza dalla corsia box di meno di un decimo.ha stabilito un 2: 05.913, l’unico tempo sul giro inferiore a 2:06 in Q2, dato che Jeremy Alcoba (Indonesian Racing Gresini Moto3) eguaglia il suo miglior risultato in qualifica in P3, che diventa P2 con la penalità di Garcia.la: come ha fatto? La Q1 ha visto alcuni grandi battitori che miravano a passare alla Q2, ed è stato Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) a chiudere la sessione con un 2: 06.925, un decimo più veloce di Dennis Foggia e Xavier di Leopard Racing Artigas. Jason Dupasquier (CarXpert PrüstelGP) ha fatto il lavoro ...

