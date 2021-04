Il killer di Capitol Hill? Afroamericano e islamico radicale: clamoroso sospetto politico (Di sabato 3 aprile 2021) Si è scagliato con l'auto contro Capitol Hill, il Campidoglio americano: Noah Green ha travolto due poliziotti, uccidendone uno, prima di morire a sua volta sotto i colpi degli altri agenti. Il nuovo assalto al cuore politico della democrazia americana, finito in lockdown per la seconda volta in questo drammatico 2021 dopo quanto accaduto lo scorso 6 gennaio, con l'assalto dei pro-Trump, lascia sul terreno due vittime. Non sarebbe terrorismo, ma il gesto folle di un uomo disperato e con squilibri psichici, si sono affrettati a spiegare le autorità. L'uomo, 25enne Afroamericano, si dichiarava sui social un seguace della Nation of Islam, l'organizzazione dei musulmani black guidata dal controverso e radicale leader Louis Farrakhan. Due ore prima dell'attacco solitario al Parlamento americano, aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Si è scagliato con l'auto contro, il Campidoglio americano: Noah Green ha travolto due poliziotti, uccidendone uno, prima di morire a sua volta sotto i colpi degli altri agenti. Il nuovo assalto al cuoredella democrazia americana, finito in lockdown per la seconda volta in questo drammatico 2021 dopo quanto accaduto lo scorso 6 gennaio, con l'assalto dei pro-Trump, lascia sul terreno due vittime. Non sarebbe terrorismo, ma il gesto folle di un uomo disperato e con squilibri psichici, si sono affrettati a spiegare le autorità. L'uomo, 25enne, si dichiarava sui social un seguace della Nation of Islam, l'organizzazione dei musulmani black guidata dal controverso eleader Louis Farrakhan. Due ore prima dell'attacco solitario al Parlamento americano, aveva ...

