Il Giornale | Torino-Juventus è il “derby delle paure”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 aprile 2021) Tony Damascelli su Ildefinisceil “” perché chi perde va in crisi il Toro sempre più vicino alla vergogna della retrocessione, non casuale, lacon la probabilità di restare fuori dalla prossima champions, con evidenti ricadute contabili e di immagine Fuori tre titolari per punizione, Pirlo ha parlato ieri di rivalsa della squadra, ma Damascelli ricorda che ci sono i precedenti di Benevento e Porto che dovrebbero far capire che la rivalsa è una parola senza corpo quando non si hanno gambe e testa. Testa che non manca sicuramente a Conte e alla sua Inter in questo momento L'articolo ilNapolista.