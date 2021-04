Il festival della canzone europea e mondiale torna aperto al pubblico (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto pronto per la sessantacinquesima edizione del Eurovision che apre al pubblico, con una platea dal vivo. Eurovision apre al pubblico: primo grande evento con migliaia persone su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto pronto per la sessantacinquesima edizione del Eurovision che apre al, con una platea dal vivo. Eurovision apre al: primo grande evento con migliaia persone su Notizie.it.

Advertising

MiC_Italia : Musica, il ministro @dariofrance: «3 milioni di euro in più per sostenere e rafforzare azioni di tutela e protezion… - dariofrance : La #musicadalvivo va aiutata fino al completo ritorno alla normalità. Per questo ho firmato un ulteriore decreto d… - missingsmth : RT @naiemzzu: Un mese fa Ermal saliva per la prima volta sul palco dell’Ariston e andava a fare la storia, letteralmente, del Festival di S… - LuciaMirra2 : RT @naiemzzu: Un mese fa Ermal saliva per la prima volta sul palco dell’Ariston e andava a fare la storia, letteralmente, del Festival di S… - Jouer96796507 : RT @naiemzzu: Un mese fa Ermal saliva per la prima volta sul palco dell’Ariston e andava a fare la storia, letteralmente, del Festival di S… -