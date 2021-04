Il dramma nascosto delle violenze psicologiche | quando le parole diventano armi

Leggi su tpi

(Di sabato 3 aprile 2021) La violenza verbale è violenza. Chi utilizza violenza verbale è un violento. Chi subisce violenza verbale è una vittima. Non ci sono sfumature nella violenza: la violenza, in qualsiasi forma si concretizzi, rimane violenza. I lunghi mesi di lockdown e la forzata coabitazione nelle case hanno allungato ancora di più la pagina nera della violenza sulle donne, fisica e psicologica. Quest’ultima forma di maltrattamento è subdola, meno dibattuta, ma non per questo meno pericolosa. È un abuso perpetrato al riparomura di casa, al riparo dei giudizio altrui, un abuso vigliacco che vuole rimanere all’ombra perché è dell’ombra che si nutre. E grazie all’ombra cresce. Lehanno un peso e un significato. La gravitas, intesa come tendenza dei corpi materiali a cadere verticalmente al suolo, è insita nelle. Alcune ...