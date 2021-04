"Il cinghiale ferito? Io, guardia ecologica, con le autorità lo spingevo verso l'Adda" (Di sabato 3 aprile 2021) "Mi scuso per il video, di cui non era autorizzata la circolazione e che non era una bravata, ma strumentale a mostrare alla squadra di lavoro la direzione del cinghiale, in caso andasse abbattuto". ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 aprile 2021) "Mi scuso per il video, di cui non era autorizzata la circolazione e che non era una bravata, ma strumentale a mostrare alla squadra di lavoro la direzione del, in caso andasse abbattuto". ...

Advertising

paola_sammarini : RT @LNDC_NAZIONALE: #Imperia – Sparano a #cinghiale che allatta. LNDC: denunceremo. Due persone si sono spacciate per #Forestali e hanno fe… - danielarom12570 : RT @LNDC_NAZIONALE: #Imperia – Sparano a #cinghiale che allatta. LNDC: denunceremo. Due persone si sono spacciate per #Forestali e hanno fe… - aleniggaz : RT @LNDC_NAZIONALE: #Imperia – Sparano a #cinghiale che allatta. LNDC: denunceremo. Due persone si sono spacciate per #Forestali e hanno fe… - VirginiaPanzeri : RT @LNDC_NAZIONALE: #Imperia – Sparano a #cinghiale che allatta. LNDC: denunceremo. Due persone si sono spacciate per #Forestali e hanno fe… - SavaDaiana : RT @LNDC_NAZIONALE: #Imperia – Sparano a #cinghiale che allatta. LNDC: denunceremo. Due persone si sono spacciate per #Forestali e hanno fe… -