Icardi PSG, l'argentino è stato scaricato dai parigini: ora è in uscita (Di sabato 3 aprile 2021) La parentesi parigina di Mauro Icardi , dopo appena due anni, sembra già essere ai titoli di coda. Direttamente dalla Spagna infatti, il quotidiano AS fa sapere che il DS del PSG Leonardo starebbe cercando acquirenti per il centravanti argentino. Il tutto, per reperire denaro importante (almeno 40 milioni di euro) da poter reinvestire ...

RaiSport : ?? #Psg: rinnovi #Neymar e #mbappe , #Icardi sul mercato Secondo alcuni media l'ex capitano dell'#Inter sarebbe in… - INerazzurro : @Fabio999999 Solo un problema, Dybala al 30.6 avrà valore di poco più di 10 mln a bilancio, Icardi più di 40. Conv… - PSG24hours : RT @cmercatoweb: ?? #Juventus e #Roma, #Icardi verso l'addio al #PSG: corsa a tre per il bomber - cmercatoweb : ?? #Juventus e #Roma, #Icardi verso l'addio al #PSG: corsa a tre per il bomber - infoitsport : GdS – Il Psg spinge Icardi alla cessione: sondaggi per il ritorno in Italia -