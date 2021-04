I risultati di Serie A | 29ª giornata | è bagarre per la Champions | indicazioni anche in chiave salvezza La classifica

(Di sabato 3 aprile 2021) Tante emozioni nella 29esimadel campionato diA, il torneo entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di scudetto,, Europa League e. Nella prima sfida solo un pareggio per il Milan contro la Sampdoria, i rossoneri si sono salvati nel finale con Hauge. Continua la marcia dell’Atalanta che ha avuto la meglio dell’Udinese, il solito trascinatore è stato Muriel. Lazio e Napoli vincono con più di qualche rischio contro Spezia e Crotone, solo un pareggio per la Roma contro il Sassuolo. Inpareggi in Genoa-Fiorentina e Benevento-Parma, colpo del Verona contro il Cagliari.A 29ª: Ore 12:30 Milan- Sampdoria 1-1 (57? Quagliarella, 87? Hauge) (LE PAGELLE) Ore ...

ATALANTA - UDINESE 3 - 2 19' e 43' Muriel (A), 45' Pereyra (U), 61' Zapata (A), 72' Stryger - Larsen (U) ATALANTA (4 - 3 - 1 - 2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens (46' Djimsiti); Pessina (...)