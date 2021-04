I risultati delle 15: vincono Atalanta, Napoli e Lazio, pari Roma (Di sabato 3 aprile 2021) Match delle 15: Atalanta e Napoli faticano, ma hanno la meglio di Udinese e Crotone. Anche la Lazio vince e rimane in lotta per la Champions Sono appena terminati i match delle 15 validi per la 29a giornata di Serie A, con il campionato che in occasione del weekend di Pasqua è tornato quasi al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 aprile 2021) Match15:faticano, ma hanno la meglio di Udinese e Crotone. Anche lavince e rimane in lotta per la Champions Sono appena terminati i match15 validi per la 29a giornata di Serie A, con il campionato che in occasione del weekend di Pasqua è tornato quasi al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ItalyMFA : #UN75 | L’azione delle @UN per il mantenimento della pace, 75 anni dopo: risultati e prospettive 29 -30 marzo ??? P… - callmegoodlife : Per giudicare una gara a 10 dalla fine, vanno letti i risultati delle altre. Oggi guadagni 2 punti su milan e maggi… - laVitaCattolica : La CiviBank ha chiuso l’anno con indicatori molto positivi, il piano strategico è proseguito con risultati migliori… - Mujerelmarisca1 : 7° delle 'sette sorelle'. I risultati dovrebbero aiutare a uscire da questo momento, non vengono e perdiamo colpi.… - PerugiaViVa : #legapro #calcio I risultati delle Umbre dopo la 34a giornata: V. Verona - Perugia 0-3 Gubbio - Carpi 0-4 Ternana… -