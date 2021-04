I lavoratori pendolari sono meno produttivi e creativi

(Di sabato 3 aprile 2021) Ilsmo " fiumi di persone che ogni giorno si riversano in città da fuori , avanti e indietro " comporta uno spreco di ore di vita e una dose extra di stress, che a sua volta esige un dazio in ...

Advertising

_Facezia_ : @Frances51070652 Ho appena visto il dato in TV. E con questi numeri, solo per i pochi vaccini fatti (rispetto alla… - CorriereAlpi : Il nuovo scontro con un ungulato è avvenuto prima dell’alba a Le Campe. Illesi i lavoratori, danni al mezzo. Dolomi… - ErosMGHope : Secondo voi è giusto che ONESTISSIMI cittadini italiani su quella tratta di treno, pendolari lavoratori, debbano og… - DarkLadyMouse : @ToneeyMonroe @LorenaLVilla Sicuramente alcuni lavoratori ne beneficerebbero, tipo i pendolari costretti ogni giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoratori pendolari

Quotidiano.net

... "È incredibile quanto siano solidi i risultati", dice Andy Wu , "il pendolarismo nuoce sia alla quantità che alla qualità della produzione di innovazione", in particolare nel caso deipiù ...Tantisi spostano quotidianamente tra una riva e l'altra realizzando un "ponte" culturale , sociale ed economico, quell'integrazione che caratterizza questi territori. Tutti in ...di Stefano Stefanini (*) NewTuscia – VITERBO – Il 2 aprile scorso il Coordinamento Nazionale della CISAL Trasporti, attraverso il suo ...ROMA (ITALPRESS) – Poco più di tre chilometri di mare e un dibattito su come attraversarli che dura da decenni. La Calabria e la Sicilia da sempre si guardano, si sfiorano, si specchiano in quel bracc ...