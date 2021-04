I debiti di Losito? Alberto Tarallo vende tutto per pagarli

Leggi su 361magazine

(Di sabato 3 aprile 2021) E’ in corso l’inchiesta sulla morte die spuntano altri dettagli sulla vicenda Mentre è in corso l’inchiesta per istigazione al suicidio, spuntano altri dettagli sulla vicenda che riguarda la morte di Teodosio, lo sceneggiatore che è stato trovato morto nella sua abitazione l’8gennaio del 2019. A svelarli è il settimanale Oggi. Al centro delle ultime rivelazioni ci sono iaccumulati dopo il fallimento della casa di produzione Ares Film. Non si tratta di gossip ma di dati certi, come è stato confermato dall’avvocato di, la penalista Daria Pesce, che ha chiesto al pm romano Carlo Villani – titolare dell’inchiesta – di interrogare quanto prima il suo assistito,, ex compagno di Teodosio. Come riporta il Fatto Quotidiano, ...