I Am Jesus Christ, i miracoli del Messia nel nuovo videodiario degli sviluppatori (Di sabato 3 aprile 2021) Il bizzarro simulatore di Messia di SimulaM, I Am Jesus Christ, si sta organizzando per lanciare la propria campagna Kickstarter. In preparazione a tale evento (e per festeggiare la Pasqua), il team ha condiviso un nuovo video diario di sviluppo. Il video, visibile qui di seguito, ci mostra una cutscene presa da un vero evento biblico, ovvero quando Gesù curò il paralitico di Cafarnao. Gli sviluppatori hanno confermato già da tempo che in I Am Jesus Christ avremo la possibilità di ricreare tutti i miracoli del Messia, quindi aspettiamoci anche la moltiplicazione di pani e pesci, la rinascita di Lazzaro e molto altro.

