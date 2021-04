Hockey ghiaccio, Val Pusteria va ko a Lustenau e viene eliminata dall’Alps League 2021 (Di sabato 3 aprile 2021) Termina ai quarti di finale l’avventura di Val Pusteria nei playoff di Alps Hockey League 2020-2021. La compagine giallonera viene sconfitta a Lustenau per 3-1 e, dopo il nettissimo ko patito in gara-1, deve abbandonare la competizione, dal momento che la serie, originariamente programmata sulle cinque partite, era stata poi ridotta al meglio di tre. A incidere in maniera significativa sull’eliminazione dei Lupi è stato il gran numero di defezioni che hanno dovuto fronteggiare proprio nel momento più caldo della stagione. Dopo l’emblematico 0-6 di gara-1, il primo periodo del match odierno è equilibrato e termina a reti inviolate. Nel secondo tempo il Lustenau riesce a trovare il pertugio giusto e sblocca il risultato al minuto 27 con la rete di Wilfan, che segna su ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Termina ai quarti di finale l’avventura di Valnei playoff di Alps2020-. La compagine giallonerasconfitta aper 3-1 e, dopo il nettissimo ko patito in gara-1, deve abbandonare la competizione, dal momento che la serie, originariamente programmata sulle cinque partite, era stata poi ridotta al meglio di tre. A incidere in maniera significativa sull’eliminazione dei Lupi è stato il gran numero di defezioni che hanno dovuto fronteggiare proprio nel momento più caldo della stagione. Dopo l’emblematico 0-6 di gara-1, il primo periodo del match odierno è equilibrato e termina a reti inviolate. Nel secondo tempo ilriesce a trovare il pertugio giusto e sblocca il risultato al minuto 27 con la rete di Wilfan, che segna su ...

Advertising

ecodelchisone : Hockey ghiaccio Ihl1, niente da fare per la Valpe in gara 1 a Dobbiaco - ecodelchisone : Hockey ghiaccio Ihl1, in Alto Adige inizia la finale: a Dobbiaco tocca ancora alla Valpe - RSIsport : ???? Il Lugano dovrebbe recuperare Bertaggia per la prossima partita, sul ghiaccio si è visto anche Brennan… - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Lubiana, Jesenice e Asiago volano in semifinale, Lustenau non ha pietà di Val P… - rio_vela : @AloneOnTheRopee A quelle latitudini credo di sì. Considera che lì le discipline principali sono hockey ghiaccio e basket: indoor. -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio Ihl1, niente da fare per la Valpe in gara 1 a Dobbiaco Gara 1 di finale a Dobbiaco premia gli altoatesini al minuto 52' quando Lukas Crepaz pone fine al tentativo di rimonta della Valpe, pressante per oltre metà del terzo periodo. La compagine reduce ...

Jannik Sinner biografia, dallo sci alla finale di Miami: passioni, tic, segreti e amori del campione del futuro Da bambino Bjorn Borg ripeteva ossessivamente contro il muro il gesto asimmetrico con cui nell'hockey su ghiaccio mandava il disco in rete. Andre Agassi odiava la macchina spara - palle con cui il ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano cade nuovamente a Vienna, serie sul 2-2 OA Sport Los Angeles Kings - San Jose Sharks NHL – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Hockey su Ghiaccio tra Los Angeles Kings e San Jose Sharks. La partita è in programma il 4 aprile 2021 alle 04:00. La nostra diretta ti offre aggiornamenti ...

New Jersey Devils - Washington Capitals NHL – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Hockey su Ghiaccio tra New Jersey Devils e Washington Capitals. La partita è in programma il 3 aprile 2021 alle 01:00. La nostra diretta ti offre ...

Gara 1 di finale a Dobbiaco premia gli altoatesini al minuto 52' quando Lukas Crepaz pone fine al tentativo di rimonta della Valpe, pressante per oltre metà del terzo periodo. La compagine reduce ...Da bambino Bjorn Borg ripeteva ossessivamente contro il muro il gesto asimmetrico con cui nell'sumandava il disco in rete. Andre Agassi odiava la macchina spara - palle con cui il ...NHL – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Hockey su Ghiaccio tra Los Angeles Kings e San Jose Sharks. La partita è in programma il 4 aprile 2021 alle 04:00. La nostra diretta ti offre aggiornamenti ...NHL – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Hockey su Ghiaccio tra New Jersey Devils e Washington Capitals. La partita è in programma il 3 aprile 2021 alle 01:00. La nostra diretta ti offre ...