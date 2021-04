Highlights e gol Athletic Bilbao-Real Sociedad 0-1, finale Copa del Rey 2020 (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) I VIDEO Highlights e i gol di Athletic Bilbao-Real Sociedad 0-1, la finale della Copa del Rey 2020. Il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0 per tutto il primo tempo, ma nella ripresa è arrivato il rigore trasformato da Mikel Oyarzabal (69?) che ha regalato il vantaggio alla Real Sociedad. L’Athletic Bilbao poi non è riuscito né a ribaltare il risultato né a prolungare la sfida ai supplementari, vedendosi quindi sconfitto. Ecco le immagini salienti. IL RECAP DEL MATCH 0-1 RIGORE MIKEL OYARZABAL SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ie i gol di0-1, ladelladel Rey. Il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0 per tutto il primo tempo, ma nella ripresa è arrivato il rigore trasformato da Mikel Oyarzabal (69?) che ha regalato il vantaggio alla. L’poi non è riuscito né a ribaltare il risultato né a prolungare la sfida ai supplementari, vedendosi quindi sconfitto. Ecco le immagini salienti. IL RECAP DEL MATCH 0-1 RIGORE MIKEL OYARZABAL SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Bologna - Inter 0 - 1: gol e highlights. Decide Lukaku, nerazzurri a +8 sul Milan E se dovesse esistere una nota (leggermente) negativa in una serata di allungo in vetta al campionato, sono i gialli per Bastoni (decisivo nel gol) e Brozovic, che salteranno entrambi il recupero. Il ...

Serie C, Teramo - Turris 2 - 1: highlights, sintesi e tabellino Highlights della partita Cronaca della partita La prima occasione é del Teramo al 7: cross di Lasik ... Un minuto dopo arriva il gol di Costa Ferreira: azione di ripartenza dei biancorossi che trovano ...

Risultati Serie A: gol e highlights della 29^ giornata Sky Sport LAZIO-SPEZIA 2-1: gli highlights Lo Spezia agguanta il pari con un euro gol di Verde, ma non basta; la Lazio segna su rigore all'89 e finisce 2-1 per i padroni di casa. Gli highlights del match su Spezia Channel.

Video Highlights e gol Napoli – Crotone 4-3: Sintesi Serie A (VIDEO youtube) Gli highlights, la sintesi e le azioni salienti di Napoli ... Per gli ospiti doppietta di Simy e gol di Messias. Gli ospiti erano riusciti a recuperare da una situazione di 3-1 a 3-3 poi il Napoli è ...

