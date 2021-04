Highlights e gol Arsenal-Liverpool 0-3, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Arsenal-Liverpool 0-3, match valido per la trentesima giornata di Premier League 2020/2021. Prosegue il buon momento dei Reds che riescono a vincere anche il big match di Londra contro i Gunners. A segno Diogo Jota (doppietta) e Salah nel giro di pochi minuti nel cuore del secondo tempo, in alto le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ilcon glie i gol di0-3, match valido per la trentesima giornata di. Prosegue il buon momento dei Reds che riescono a vincere anche il big match di Londra contro i Gunners. A segno Diogo Jota (doppietta) e Salah nel giro di pochi minuti nel cuore del secondo tempo, in alto le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

RaiSport : Stefano #Sensi porta in vantaggio l'#Italia due minuti dopo il suo ingresso in campo!! ?????? La diretta streaming, t… - zazoomblog : VIDEO Bologna-Inter 0-1: gol highlights e sintesi. Decide un gol di Lukaku al Renato Dall’Ara - #VIDEO #Bologna-In… - sportli26181512 : FC Twente-Vitesse 1-2: Nel match valevole per la ventottesima giornata della EREDIVISIE OLANDESE, il Vitesse batte… - filadelfo72 : Highlights Torino-Juventus 2-2: Video Gol 29ª Giornata di Serie A - AngoloNews2018 : Highlights Torino-Juventus 2-2: Video Gol 29ª Giornata di Serie A -