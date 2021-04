Guerini inaugura Centro vaccinale a Varese | “Impegno ampio della Difesa”

Leggi su dire

(Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – “Sono figlio di questa terra e conosco le sofferenze delle nostre comunità a causa della pandemia. Se oggi sono qui, è anche per testimoniare la mia personale vicinanza e quella della Difesa a tutti coloro che hanno perso i loro cari, alle persone che hanno sofferto e ai medici e ai sanitari che lottano in prima linea contro il virus da più di un anno“. Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini questa mattina nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione del Centro vaccinale di Varese allestito in pochissimo tempo dal personale della Difesa.