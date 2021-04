GTA V grandi personaggi per grandi attori: ecco come il doppiatore di Michael ha ottenuto la parte (Di sabato 3 aprile 2021) Grand Theft Auto V è uno dei prodotti multimediali più venduti della storia e questo è sicuramente dovuto alla qualità del titolo Rockstar, dalla grafica, al gameplay, senza dimenticare il suo doppiaggio. In molti si sono chiesti come sono avvenute le selezioni per reclutare i migliori doppiatori in circolazione e portare in vita la sceneggiatura della modalità storia. Se anche voi fate parte di quel gruppo di curiosi, abbiamo buone notizie: Ned Luke, il doppiatore di Michael De Santa, uno dei tre protagonisti della storia single-player, ha raccontato tutti i retroscena del suo provino. Raccontando l'evento su Tik Tok, Luke ha esordito dicendo che l'invito al provino arrivava dal suo agente, il quale si era semplicemente limitato a dire che si trattava di un'audizione per un videogioco. Ironicamente, Luke non era per ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 aprile 2021) Grand Theft Auto V è uno dei prodotti multimediali più venduti della storia e questo è sicuramente dovuto alla qualità del titolo Rockstar, dalla grafica, al gameplay, senza dimenticare il suo doppiaggio. In molti si sono chiestisono avvenute le selezioni per reclutare i migliori doppiatori in circolazione e portare in vita la sceneggiatura della modalità storia. Se anche voi fatedi quel gruppo di curiosi, abbiamo buone notizie: Ned Luke, ildiDe Santa, uno dei tre protagonisti della storia single-player, ha raccontato tutti i retroscena del suo provino. Raccontando l'evento su Tik Tok, Luke ha esordito dicendo che l'invito al provino arrivava dal suo agente, il quale si era semplicemente limitato a dire che si trattava di un'audizione per un videogioco. Ironicamente, Luke non era per ...

Advertising

GamingTalker : GTA Online, grandi bonus per le acrobazie questa settimana: nuove ricompense del 1 aprile - GamingTalker : PS Store, arrivano i Saldi di Primavera: grandi sconti e offerte su giochi PS4 e PS5 come FIFA 21 e GTA 5… - RpgBox77 : @Nicco2D @xbox_series Non c'entra niente con Gta. I difetti del gioco nascono da 2 problemi: inesperienza del team… -