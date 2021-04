Grey’s Anatomy 17X11: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di sabato 3 aprile 2021) Grey’s Anatomy 17X11 va in onda sulla ABC americana giovedì 8 aprile 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciassettesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 17X11: trama e spoiler L’episodio Grey’s Anatomy 17X11 si intitola Sorry Doesn’t Always Make It Right ispirato all’omonimo brano di Diana Ross che in italiano significa “scusa non sempre basta”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 3 aprile 2021)va in onda sulla ABC americana giovedì 8 aprile 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciassettesima stagione. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOL’episodiosi intitola Sorry Doesn’t Always Make It Right ispirato all’omonimo brano di Diana Ross che in italiano significa “scusa non sempre basta”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ...

Advertising

unpocomenoi7 : oggi mi sento masochista e guarderò la 8x24 e la 9x01 di Grey’s Anatomy - L0VEROFM1N3 : @Reblovesniall guardo grey’s anatomy ahhaha tu? - bouclevdor : RT @sunflowers_e: SPOILER GREY’S ANATOMY - - - - - - - MATTIAMO LE COSE IN CHIARO Hayes e Jo un grande no, lui non sarà Derek ma con Mer l… - Ch14r4Dm : RT @damonshalf: perché dovete usare le frasi di grey's anatomy quando non avete la minima idea del significato che ci sia dietro - sunflowers_e : SPOILER GREY’S ANATOMY - - - - - - - MATTIAMO LE COSE IN CHIARO Hayes e Jo un grande no, lui non sarà Derek ma con… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Vestiti di Carnevale, 30 idee di costumi per gli amanti di cinema e serie tv Sky Tg24