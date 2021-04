Graduatorie ATA terza fascia | primo inserimento come collaboratore scolastico Quali sezioni della domanda compilare GUIDA

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 3 aprile 2021)ATA: ecco leche deveilche si inserisce per la prima volta in graduatoria. Gli elenchi saranno validi per tre anni scolastici, dal 2021/22 al 2023/24, durante inon sarà possibile cambiare provincia.alla compilazioneper ilche si inserisce per la prima volta.entro il 22 aprile tramite Istanze online. L'articoloATA. ...