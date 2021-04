Gp Bahrain | Hamilton ha zittito tutti i suoi critici

(Di sabato 3 aprile 2021) Il Gp delsi è concluso con la vittoria di Lewis. Il pilota inglese, ha colto l’occasione per mandare un messaggio versoha vinto la gara a discapito di Verstappen alla guida della RB16B firmata Red Bull. Gp: Russell spiega la mancanza di ritmo della Mercedes Gpha meritato la vittoria? “Non credevo di poter tenere Max dietro di me, soprattutto quando ha iniziato a rimontarmi velocemente gli otto secondi di margine dopo il secondo pit stop. Quando la squadra mi ha detto che mi avrebbe preso a dieci giri dalla fine, sapevo di essere una vittima facile. La tensione è salita molto negli ultimi giri, ma mi sono goduto ogni minuto in macchina. Questa gara è ...

...Verstappen ha completato il secondo run in Q3 insono state eloquenti. Il team di Brackley è stato abituato a dominare in qualifica nell'era turbo - ibrida, ma sabato scorso Lewisha ...... sofferto e faticato, non potrei guidare come faccio oggi ', ha detto Lewisa Wired UK. Il ... Inha infatti resistito alla rimonta di Max Verstappen con una controversa manovra in curva ...I problemi della Mercedes nel Gp del Bahrain, trovano spiegazione nelle parole di George Russell. Il pilota della Williams ha compreso il reale motivo della mancanza di ritmo della W-12 guidata da ...James Allison, dt Mercedes, ha spiegato in dettaglio come mai Valtteri ha lasciato più di 10 secondi nel secondo pit stop del GP del Bahrain: ecco cosa non ha funzionato nella sostituzione dell'anteri ...