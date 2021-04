"Gli ascolti? Oppure...". Aldo Grasso, una bordata su Bianca Berlinguer: cosa c'è dietro la sospensione di Scanzi a Cartabianca (Di sabato 3 aprile 2021) Aldo Grasso punta polemicamente su Bianca Berlinguer affrontando il caso di Andrea Scanzi, il giornalista del Fatto quotidiano ospite fisso di CartaBianca su Rai3 fino alla penultima puntata. Martedì scorso, infatti, Scanzi non era in collegamento "in via precauzionale", potremmo dire. La vicenda è nota: vaccinato in Toscana da "riservista", molto prima di migliaia di 80enne fragili ancora in attesa del siero, il giornalista è finito nella bufera per sospetti di favoritismi e una modalità non proprio limpida (non per colpa sua) della lista degli aventi diritto alle dosi che altrimenti sarebbero andate sprecate a fine giornata. Ne è nato anche un caso televisivo, visto che Scanzi è ospite fisso, appunto, della Berlinguer. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021)punta polemicamente suaffrontando il caso di Andrea, il giornalista del Fatto quotidiano ospite fisso di Cartasu Rai3 fino alla penultima puntata. Martedì scorso, infatti,non era in collegamento "in via precauzionale", potremmo dire. La vicenda è nota: vaccinato in Toscana da "riservista", molto prima di migliaia di 80enne fragili ancora in attesa del siero, il giornalista è finito nella bufera per sospetti di favoritismi e una modalità non proprio limpida (non per colpa sua) della lista degli aventi diritto alle dosi che altrimenti sarebbero andate sprecate a fine giornata. Ne è nato anche un caso televisivo, visto cheè ospite fisso, appunto, della. La ...

