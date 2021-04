Gli affari d' oro delle Big del Pharma | causa Covid

Leggi su panorama

(Di sabato 3 aprile 2021) «Non guadagneremo un centesimo dai vaccini. Il prezzo è quello di costo». Più o meno tutte le grandi aziende farmaceutiche (esclusa Pfizer) impegnate in prima linea nella lotta alla Pandemia hanno fatto sapere al mondo interno quanto sarebbe stato scorretto guadagnare da questa emergenza globale. Ma modi per fare profitti ce ne sono vari, non soltanto la vendita del vaccino contro ilo di farmaco qualsiasi. Innanzitutto bisogna capire quanto vale la campagna vaccinale di massa che ci dovrà portare fuori dalla pandemia. La torta è grande e fa gola a tanti: secondo le stime della società di investimento Berenberg Capital Markets, a livello globale il mercato dei vaccini contro il coronavirus - che a oggi vede attive grandi case farmaceutiche come Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson assieme a piccole società come BioNTech, Novavax e Curevac - potrebbe ...