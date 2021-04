Giulia De Lellis, volano parolacce: lo sfogo su Instagram (Di sabato 3 aprile 2021) L’influencer da 5 milioni di followers è stata la protagonista di uno scherzo diventato virale nelle ultime ore; mentre si trovava a casa con il fratello, Giulia ha fatto finta di essere particolarmente adirata per la situazione, usando un linguaggio molto colorato. Scopriamo che cosa ha fatto e come l’ha presa il fratello. Giulia De Lellis è un’influencer seguitissima sui social, oltre cinque milioni di persone condividono con lei le Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 aprile 2021) L’influencer da 5 milioni di followers è stata la protagonista di uno scherzo diventato virale nelle ultime ore; mentre si trovava a casa con il fratello,ha fatto finta di essere particolarmente adirata per la situazione, usando un linguaggio molto colorato. Scopriamo che cosa ha fatto e come l’ha presa il fratello.Deè un’influencer seguitissima sui social, oltre cinque milioni di persone condividono con lei le Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

barboncina35 : @headandthoughts @babbalei La De Lellis segue Giulia su Ista ma non so se lei la segue - alessandros2405 : RT @rxncore: in un mondo social in cui Giulia De Lellis parla di fiorellini e cagatine varie ben venga Chiara Ferragni che usa il potere me… - sabino_swami : @Alt_Em_End ma cosa c'entra guardate che magari gente che segue giulia de lellis non guarda amici ma curiosa di ved… - septmore : RT @rainingcaffeine: Perché amo Justin più della mia stessa vita: dal nulla inizia a fare tutorial su IG alla Giulia De Lellis. - semperfitente : @Riccardiologo @ChiaraFerragni 'Parlo da tifoso di Giulia de lellis', visto il tuo spessore culturale non dovresti… -