Giro delle Fiandre 2021: la tattica degli “altri”. Come evitare il duopolio di Van Aert e Van der Poel (Di sabato 3 aprile 2021) Al Giro delle Fiandre che si è tenuto nell’ottobre del 2020, Mathieu van der Poel e Wout Van Aert hanno letteralmente surclassato tutti gli altri partecipanti, escluso Julian Alaphilippe. Durante lo scorso autunno, i due Dioscuri del ciclocross avevano due se non tre marce in più rispetto ai vari outsider. Qualcosa, però, al momento sembra essere cambiato. Nelle ultime uscite, infatti, i due fenomeni hanno palesato qualche crepa. Van Aert, all’E3 di Harelbeke, non è riuscito a resistere alla rasoiata dello stesso van der Poel sul Tiegemberg e si è staccato anche da corridori Come Greg Van Avermaet e Dylan Van Baarle. Il campione uscente della Ronde, invece, ha vissuto una brutta crisi alla Dwars door Vlaanderen e, proprio ieri, ha ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Alche si è tenuto nell’ottobre del 2020, Mathieu van dere Wout Vanhanno letteralmente surclassato tutti glipartecipanti, escluso Julian Alaphilippe. Durante lo scorso autunno, i due Dioscuri del ciclocross avevano due se non tre marce in più rispetto ai vari outsider. Qualcosa, però, al momento sembra essere cambiato. Nelle ultime uscite, infatti, i due fenomeni hanno palesato qualche crepa. Van, all’E3 di Harelbeke, non è riuscito a resistere alla rasoiata dello stesso van dersul Tiegemberg e si è staccato anche da corridoriGreg Van Avermaet e Dylan Van Baarle. Il campione uscente della Ronde, invece, ha vissuto una brutta crisi alla Dwars door Vlaanderen e, proprio ieri, ha ...

