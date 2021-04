Gipo Farassino | il nostro sommo poeta

(Di sabato 3 aprile 2021) “Sangon Blues”, inarrivabile trasposizione in torinese dello spirito americano del grande cantautore

Advertising

CorriereTorino : I derby di Torino Gipo Farassino o Subsonica? La colonna sonora della città -

Ultime Notizie dalla rete : Gipo Farassino

La Stampa

... ricordare le parole della canzone di"campagna" , che dopo aver descritto le bestiali fatiche ... * Nei versi dic'è l'accentuazione della diversità di vita e lavoro, mancano odori, ...Tra le mura dell'edificio sono passati musicisti del calibro die la gran parte dei chitarristi piemontesi. 'Il ciclo di produzione è lo stesso da decenni, così come i macchinari, ...TORINO. Dopo una settimana giustamente ricca di omaggi a Dante Alighieri, nasce il bisogno di ricorrere al nostro Poeta. Perciò, siatene lieti, è di nuovo ora di Gipo Farassino. La Pasqua è alle porte ...I lineamenti spigolosi intarsiati in viso, l’anima da chansonnier. Era il 1 aprile 2012 e Gipo Farassino era sul palco dello Spazio 211 e stava per cantare la canzone dedicata al Sangone, «che era la ...