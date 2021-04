Giornalisti intercettati, Scandura: 'Così lo Stato di diritto affonda nel buco nero del Mediterraneo' (Di sabato 3 aprile 2021) Globalist lo ha interviStato. Cosa significa fare giornalismo d'inchiesta su un fronte caldo come è la Libia e il Mediterraneo? E' importante partire ricostruendo il contesto in cui si consuma questa ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Globalist lo ha intervi. Cosa significa fare giornalismo d'inchiesta su un fronte caldo come è la Libia e il? E' importante partire ricostruendo il contesto in cui si consuma questa ...

Advertising

StefanoFeltri : +++ Intercettazioni e indagini contro i giornalisti che scrivono di Libia e migranti: le carte dell'inchiesta sulle… - reportrai3 : Inchiesta Ong, tra i giornalisti intercettati anche Claudia Di Pasquale: - mante : Credo non sfugga a nessuno che i giornalisti italiani intercettati sulle questioni libiche sono i migliori su piazz… - smallyesbigno : RT @Zbarskij: I giornalisti che scrivevano di migrazioni e Libia sono stati intercettati dalla Procura di Trapani senza essere mai iscritti… - zemmu : RT @Enrico__Costa: Ogni anno 130.000 utenze vengono intercettate in media per due mesi ciascuna, e molte conversazioni finiscono sui giorna… -