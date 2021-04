Giornalisti intercettati dai pm di Trapani per il lavoro su Libia e migranti: spiata anche la legale dei Regeni (Di sabato 3 aprile 2021) Mesi di intercettazioni di Giornalisti che si occupano di Libia e migranti da parte della Procura di Trapani, nell’ambito dell’inchiesta che vede alcune ong, da Save The Children a Medici Senza Frontiere, accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per i salvataggi nel Mediterraneo. Lo scandalo è deflagrato rivelando centinaia di pagine di conversazioni trascritte carpite dai Giornalisti intercettati, tra cui anche rapporti confidenziali con le fonti. Tra loro, firme che hanno contribuito a fare chiarezza su cosa accade in Libia, come Francesca Mannocchi e Nancy Porsia, già minacciata di morte dai trafficanti libici per il suo lavoro. Giornalisti intercettati e “schedati” dalla ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021) Mesi di intercettazioni diche si occupano dida parte della Procura di, nell’ambito dell’inchiesta che vede alcune ong, da Save The Children a Medici Senza Frontiere, accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per i salvataggi nel Mediterraneo. Lo scandalo è deflagrato rivelando centinaia di pagine di conversazioni trascritte carpite dai, tra cuirapporti confidenziali con le fonti. Tra loro, firme che hanno contribuito a fare chiarezza su cosa accade in, come Francesca Mannocchi e Nancy Porsia, già minacciata di morte dai trafficanti libici per il suoe “schedati” dalla ...

StefanoFeltri : +++ Intercettazioni e indagini contro i giornalisti che scrivono di Libia e migranti: le carte dell'inchiesta sulle… - mante : Credo non sfugga a nessuno che i giornalisti italiani intercettati sulle questioni libiche sono i migliori su piazz… - StefanoFeltri : Cruciale l'ultima frase del pezzo di @andreapalladino 'L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, responsabile del… - ginkgob2 : RT @mante: Credo non sfugga a nessuno che i giornalisti italiani intercettati sulle questioni libiche sono i migliori su piazza. Gente appa… - 17BlackCat17 : RT @nancyporsia: Appena finito di leggere le 300 pagine di informativa della Procura di Trapani. Per circa sei mesi il mio telefono è stato… -