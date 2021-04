Giornalisti, indagato per aver chiesto un’intervista: archiviazione per Leoni (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Non abbiamo ancora le motivazioni ma tutto è stato archiviato: evidentemente, come era prevedibile, non è emerso alcun elemento idoneo dell’accusa su possibili intrusioni del mio assistito sul cellulare del presidente della Corte d’Assise di Bologna Michele Leoni”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Paolo Palleschi, difensore del giornalista del Secolo d’Italia Silvio Leoni, commentando la notizia dell’archiviazione del caso riguardante il suo assistito. Leoni era stato indagato dalla procura di Ancona per minacce aggravate e accesso abusivo ad un sistema informatico – con tanto di perquisizione e sequestro del cellulare – dopo aver telefonato al presidente della Corte d’Assise di Bologna Michele Leoni chiedendogli ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Non abbiamo ancora le motivazioni ma tutto è stato archiviato: evidentemente, come era prevedibile, non è emerso alcun elemento idoneo dell’accusa su possibili intrusioni del mio assistito sul cellulare del presidente della Corte d’Assise di Bologna Michele”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Paolo Palleschi, difensore del giornalista del Secolo d’Italia Silvio, commentando la notizia dell’del caso riguardante il suo assistito.era statodalla procura di Ancona per minacce aggravate e accesso abusivo ad un sistema informatico – con tanto di perquisizione e sequestro del cellulare – dopotelefonato al presidente della Corte d’Assise di Bologna Michelechiedendogli ...

Advertising

lifestyleblogit : Giornalisti, indagato per aver chiesto un'intervista: archiviazione per Leoni - - TV7Benevento : Giornalisti, indagato per aver chiesto un'intervista: archiviazione per Leoni... - fisco24_info : Giornalisti, indagato per aver chiesto un'intervista: archiviazione per Leoni: 'Non abbiamo ancora le motivazioni m… - Parfen_Rogozin : @MrEfis79 @DomaniGiornale indagati chi? quelle intercettazioni non erano autorizzate, nessuno dei giornalisti era o… - annaros70527446 : @DeLuiseAngelo @sole24ore Quanti lo sanno? •Lazio, indagato #Zingaretti x 90 milioni di €uro di danno erariale. •… -